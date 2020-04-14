لبنان | وسط تحليق سعر صرف الدولار.. تعميم مرتقب من حاكم مصرف لبنان الى المصارف

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 أبريل 2020 01:16 مساءً - مشاركة من المرتقب أن يصدر حاكم مصرف لبنان قبل نهاية الشهر الحالي تعميما الى المصارف يقضي بصرف ‏الدولار حسب سعر السوق لأصحاب الودائع بالدولار‎. حافظ سعر صرف الدولار صباح اليوم الثلاثاء على ارتفاعه مقابل الليرة اللبنانية بحيث تراوح بين 2950 ليرة للمبيع و2990 ليرة للشراء. وكان أمس الإثنين تراوح سعر صرف “الدولار” في السوق السوداء بين 2900 ليرة للمبيع و2950 للشراء.

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