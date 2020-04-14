لبنان | رفع التعبئة في هذا التاريخ.. وسفير دولة عربية يتخوّف من انهيار لبنان

في الوقت الذي تُمدّد فيه الحكومة التعبئة العامة مرةً كل أسبوعين، وبالرغم من وجود مؤشراتٍ مشجعة لناحية عدم الإرتفاع الكبير في حجم الإصابات بالكورونا،

إلّا أن متابعين للشأن الصحي يشيرون إلى أن موسم الانتهاء من “كورونا” قد يكون مطلع شهر تموز المقبل على غرار مواعيدٍ مماثلة متقاربة وضعتها بعض الدول.

وتشير معلومات إلى أن وزارة الصحة العامة تُراهن على عدم تخطي المصابين بوباء كورونا حاجز الألف حالة.

من ناحية أخرى وتزامناً مع سوء الأوضاع المعيشية المرافقة لأزمة انتشار فيروس كورونا، يعبر سفير دولة عربية في مجالسه عن خوفه الشديد من انهيار لبنان واقتصاده نتيجة السياسات الهجومية التي اعتمدت في السنوات الاخيرة والتي أوصلت القطاع السياحي الى الانهيار من خلال مقاطعة السياح للبنان،

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وحذّر من مواصلة تحميل القطاع المصرفي مسؤولية الأزمة الاقتصادية والتي هي في الحقيقة نتيجة سياسة الهجوم على أصدقاء لبنان والأزمات السياسية في البلد.