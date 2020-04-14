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لبنان | رفع التعبئة في هذا التاريخ.. وسفير دولة عربية يتخوّف من انهيار لبنان

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 أبريل 2020 01:16 مساءً - مشاركة

في الوقت الذي تُمدّد فيه الحكومة التعبئة العامة مرةً كل أسبوعين، وبالرغم من وجود مؤشراتٍ مشجعة لناحية عدم الإرتفاع الكبير في حجم الإصابات بالكورونا،

إلّا أن متابعين للشأن الصحي يشيرون إلى أن موسم الانتهاء من “” قد يكون مطلع شهر تموز المقبل على غرار مواعيدٍ مماثلة متقاربة وضعتها بعض الدول.

وتشير معلومات إلى أن وزارة الصحة العامة تُراهن على عدم تخطي المصابين بوباء كورونا حاجز الألف حالة.

 

من ناحية أخرى وتزامناً مع سوء الأوضاع المعيشية المرافقة لأزمة انتشار فيروس كورونا، يعبر سفير دولة عربية في مجالسه عن خوفه الشديد من انهيار لبنان واقتصاده نتيجة السياسات الهجومية التي اعتمدت في السنوات الاخيرة والتي أوصلت القطاع السياحي الى الانهيار من خلال مقاطعة السياح للبنان،

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وحذّر من مواصلة تحميل القطاع المصرفي مسؤولية الأزمة الاقتصادية والتي هي في الحقيقة نتيجة سياسة الهجوم على أصدقاء لبنان والأزمات السياسية في البلد.

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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