لبنان | مساعدات العائلات الأكثر حاجة: مشرفية يوضح سبب التأخير.. ووزراء طرابلس في اجتماع طارئ

قررت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان صادر عن الوزير رمزي مشرفية إرجاء توزيع هذه المساعدات لحين انتهاء الجيش من التدقيق فيها بناء على طلب الوزارة

وجاء في بيان وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية ما يلي:

“كما وعدنا المواطنين بالتدقيق في اللوائح ، التي تعدها بعض القطاعات وبرنامج الفقر في وزارة الشؤون بأسماء العائلات الاكثر حاجة في مختلف المناطق اللبنانية، وفق معايير موحدة لتكون عادلة وشاملة ولتوزيع المساعدات المالية المقررة للعائلات المستحقة التي أقرها مجلس الوزراء، فقد تم إرسال هذه اللوائح إلى الجيش اللبناني لتنقيحها والتدقيق في صحة معلوماتها والاستعداد للتحضيرات اللوجستية المتعلقة بها،وذلك للبدء في توزيع هذه المساعدات.

ونظراً لعدد من الأخطاء الواردة في اللوائح المرفوعة، فقد قررت الوزارة ارجاء توزيع هذه المساعدات لحين انتهاء الجيش من التدقيق فيها بناء على طلبها.”

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اجتماع طارئ لوزراء طرابلس..

“أخيراً… يعقد وزراء طرابلس ونوابها وأقطابها اجتماعاً «طارئاً»، في معرض رشيد كرامي الدولي اليوم، للبحث في وضع «خطة عملية» وتشكيل لجنة طوارئ لإغاثة أبناء المدينة المتضرّرين بسبب توقّف أشغالهم والحجر المنزلي. الاجتماع «الطارئ» يأتي متأخراً بعد نحو شهرين على اكتشاف الإصابة الأولى بفيروس «كورونا» في لبنان، وبعد شهر من إعلان التعبئة، وسط مخاوف من انفجار اجتماعي في المدينة التي تحتضن أكبر نسبة من الفقراء.

مطلعون على المشاورات التي سبقت الاتفاق على موعد الاجتماع أوضحوا لـ«الأخبار» أن هناك «مخاوف جدّية في طرابلس من ردود فعل شعبية غاضبة بسبب الفقر والجوع والبطالة، إنْ بسبب تداعيات فيروس كورونا أو انعكاسات الأزمة الاقتصادية والمالية، وقد تخرج الأمور عن السيطرة، وترافقها توترات أمنية».