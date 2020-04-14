لبنان | اجتماع أمني في السراي… ونتائج التدابير الامنية خلال التعبئة العامة على طاولة البحث

ترأس رئيس مجلس الوزراء حسان دياب صباحاً في السراي الحكومي اجتماعا أمنيا.

حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قائد الجيش العماد جوزيف عون، مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا،مدير المخابرات العميد الركن طوني منصور ومستشار رئيس الحكومة الاستاذ خضر طالب.

وتم التداول بنتائج التدابير الامنية خلال التعبئة العامة وضرورة الاستمرار بها، والتشدد حيث تدعو الحاجة، كما تم البحث بموضوع الوقود المغشوش وأهمية ضبط الوضع الامني على الحدود لإحباط محاولات التهريب.