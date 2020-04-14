لبنان | وصول طائرتين من باريس والغابون الى مطار بيروت وإجراء الفحوصات اللازمة لجميع الركاب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 أبريل 2020 02:17 صباحاً - وصلت قبل قليل ​طائرة​ تابعة ل​شركة طيران الشرق الاوسط​ “​الميدل إيست​”، إلى ​مطار بيروت الدولي​ آتية من ليبرفيل في ​الغابون​، وعلى متنها 130 راكبا من اللبنانيين العائدين.

وبعد اتمام الفحوصات الطبية للعائدين في ​المطار​، سينتقلون إلى ​الفنادق​ المخصصة للحجر الصحي.

ومن المقرر أن تختتم المرحلة الأولى من رحلات العائدين، بوصول طائرة بعد منتصف هذه الليلة من لندن، قبل ان تتوقف هذه الرحلات لإجراء عملية تقييم لكل الرحلات التي تمت منذ الخامس من نيسان الجاري، خلال جلسة مجلس الوزراء غدا الثلاثاء.

وكانت طائرة الميدل إيست قد حطت في مطار رفيق الحريري الدولي عند الساعة السابعة من مساء اليوم، آتية من العاصمة الفرنسية باريس، ومن ثم خضع ركابها الى فحوصات الـPCR من قبل الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة العامة، بعدما تم التدقيق باستماراتهم من قبل الأجهزة المعنية في مطار رفيق الحريري الدولي، وجرت عمليات التعقيم كما هو متبع مع وصول كل رحلة طيران، لينتقلوا بعدها إلى الباصات التي ستقلهم إلى الفنادق المخصصة لهم”. وأشارت الوكالة إلى وجود ما يقارب خمسين طالباً بين العائدين اليوم.