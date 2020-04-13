لبنان | بيروت الحكومي: جميع المصابين بكورونا وضعهم مستقر ما عدا 3 إصابات وضعها حرج

أعلن ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول ​فيروس كورونا​د Covid- 19، أن مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بالفيروس والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى، وصل إلى 28 إصابة، وأنه “ما زال مجموع الحالات التي شفيت تماما من الفيروس منذ البداية حتى تاريخه 80 حالة شفاء”.

كما أعلن أنه “بناء لتوجيهات ​منظمة الصحة العالمية​ و​وزارة الصحة العامة​، تم إخراج حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا من المستشفى إلى ​الحجر المنزلي​، وذلك بعد تأكيد الطبيب المعالج على شفاء المريض سريريا، وإبلاغه بكل التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي، لجهة التعامل مع الآخرين والنظافة الشخصية وكيفية تناول الطعام وكيفية التخلص من القمامة ومراقبة الحرارة يوميا”.

وأكد “أن جميع المصابين بفيروس كورونا، يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل، ووضعهم مستقر ما عدا 3 إصابات وضعها حرج”.

مستشفى بشرّي: 64 إصابة بـ”كورونا”

من ناحيتها أعلنت إدارة مستشفى بشري الحكومي، في بيان، صدور نتائج 123 فحص PCR التي أجريت يوم أمس الأول وكانت النتائج كالتالي: ثلاث حالات جديدة في بشري، حالة جديدة في برحليون، حالة واحدة في شكا. وبذلك “يكون العدد الاجمالي للحالات الايجابية في قضاء بشري حتى الآن 64 حالة ايجابية من بينهم حالة تتماثل للشفاء”.

وذكر أن “طاقم المستشفى الطبي في مركز الحجر، كانت نتائجه سلبية”