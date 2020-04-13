لبنان | ممر للتعقيم في سجن رومية صنع خريجي “جامعة رفيق الحريري”

صنع خريجو هندسة الميكانيك والميكاترونكس في جامعة رفيق الحريري، زياد الكردي وخالد الشحيمي مع خليل الرحيمي وحمزة الشحيمي، ممر تعقيم أوتوماتيكيا يطهر الأسطح باستخدام أحدث التكنولوجيا، بهدف المساهمة بمنع تفشي فيروس كورونا.

وأوضح القائمون على العمل أن “تصنيع الممر تم من خلال شركة شحيمي للتبريد. ويستخدم هذا الجهاز فوهات رش دقيقة قادرة على توزيع سائل التعقيم وزيادة منطقة ملامسة المطهر للاسطح وإنشاء قوة تأثير أكبر على الأسطح الصلبة. وبالمرور من خلاله يتم تعقيم الأسطح بدقة وسرعة، فخمس ثوان كافية للتأكد من خلو الأسطح التي تمر من خلاله الفيروسات والميكروبات، بما في ذلك فيروس كورونا التاجي. وتجدر الإشارة الى ان مواد التعقيم المستخدمة معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية ووكالة حماية البيئة”.

وبالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات، تم وضع أول جهاز في سجن رومية، بهدف تطهير كل ما ومن يمر من خلاله، بما في ذلك أهل السجناء والزوار وعناصر جهاز قوى الامن واسطح العبوات الغذائية والصناديق والحاويات وغيرها.

يشار الى ان الفريق المذكور استطاع تصميم ثلاث آلات تعقيم مختلفة: للأسطح، للأشخاص والبضائع وللسيارات. وقد بدأ الفريق بمرحلة الإنتاج لتلبية حاجات السوق المحلي والعالمي.