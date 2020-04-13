لبنان | مع التخوف من نفاد بعض المواد الغذائية.. ارتفاع جديد للدولار ينذر بصعود قياسي

يسجّل سعر صرف الدولار ارتفاعاً شبه يومي. فقد افتتح الصرّافون سوق تداول الدولار لهذا الأسبوع على سعر قياسي يتراوح نحو 2930 و2970 ليرة للمبيع في بيروت، ونحو 2960 إلى 2980 ليرة للدولار في منطقة شتورا.

أما سعر شراء الدولار فيتراوح لدى الصرافين بين 2910 ليرة و2930 ليرة، ما يُنذر ببلوغ سعر الدولار 3000 ليرة رسمياً خلال أيام.

والجدير بالذكر أن انشغال لبنان بـ “كورونا” لم يسقط الهمّ المعيشي الذي يوازي المخاوف الصحيّة لدى اللبنانيين، مع تواصل ​أسعار السلع الغذائية​ بالإرتفاع، ومخاوف من انقطاع مواد من الأسواق.

ويؤكد نقيب مستوردي ​المواد الغذائية​ وعضو جمعية تجار بيروت هاني بحصلي في مقابلة مع “ال​اقتصاد​”، أن دخول المواد الغذائية إلى لبنان مستمر ولكن بصعوبات منها عالمية وأخرى محليّة.

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ويقول: “إن الصعوبات العالمية تتجسد في تأخّر عمليات التّوريد في بعض المناطق، والمشاكل المستجدة في عمليات الشّحن، نتيجة الإجراءات التي تتبعها الدول ضمن خطط مواجهة فيروس “كورونا”، وهذا العامل خطير على ​الأمن الغذائي​”.

ويحذر بحصلي، من أن الأخطر اليوم على الأمن الغذائي في لبنان، الصعوبات الدّاخلية، والتي تتجلى في مشكلتين مخلتفتين، تتجسدان في تأمين العملة الأجنبية اللازمة للإستيراد، إضافة إلى سعر الصّرف.

ويشير، إلى أن المشكلتين المذكورتين ترتبطان ببعضهما من حيث الأسباب، ولكن في الأساس تختلفان، لأن تأمين العملة الأجنبية عامل إستيراد فيما سعر الصّرف عامل محلّي.

وأوضح بحصلي، أنه في السّابق كان تأمين العملة الأجنبية يجري عبر الحسابات البنكية للتجار والمستوردين، فيما الإجراءات المصرفية التي تفرضها البنوك، منعتهم من الحصول على أموالهم بالعملة الأجنبية.