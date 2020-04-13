لبنان | وزارة الصحة: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 632

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 أبريل 2020 07:13 مساءً - اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في لبنان ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 632 اصابة.
واوضحت ان الاصابات هي من المقيمين في لبنان، حيث لم يسجل اي اصابة من المغتربين الوافدين.
ولفتت الوزارة الى انه لم يسجل يوم امس اي حالة وفاة جراء الفيروس. واوضحت انه حتى الساعة يوجد 34 حالة حرجة، مقابل 80 حالة شفاء نهائية.
استمرار اقفال مدينة بشري
من ناحية اخرى يستمر إقفال مدينة بشري لليوم الثالث على التوالي التزاما بقرار البلدية، وسط وجود كثيف للقوى الامنية والشرطة البلدية على مداخل المدينة، في حين يتم تسيير دوريات في شوارع البلدة للتأكد من التزام الناس الحجر المنزلي.
وقد قامت ادارة مستشفى بشري الحكومي بجولة ثانية من الفحوص المخبرية، بعدما أجرت 124 فحص PCR يوم السبت الفائت. وقد بلغ عدد الفحوص اليوم الـ72 فحصا.
وكشف مدير المستشفى آدي لظم لـ”الوكالة الوطنية للاعلام”، أن “نصف عدد الفحوص التي أجريت السبت قد صدرت نتائجها وجميع الحالات أتت سلبية باستثناء حالة واحدة ايجابية، على ان تصدر إدارة المستشفى بيانا رسميا بالنتائج مساء اليوم”.
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