كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 أبريل 2020 07:13 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات فيديو وصور لأحصنة تجوب شوارع العاصمة بيروت في ظل منع السيارات باستثناء العمومية يوم الأحد. وفي التفاصيل أنّ أحد اللبنانيين قرر استخدام حصاناً للتنقل وقضاء حاجاته. يُذكر أنّ القرار انه بموجب التعبئة العامة يتم تقييد حركة السيارات السياحية والعمومية والشاحنات الخاصة والعمومية، والدراجات النارية على مختلف أنواعها على الشكل التالي: اثنين- اربعاء- جمعة: للوحات المفردة التي تنتهي أرقامها برقم مفرد

ثلاثاء- خميس- سبت: للوحات المزدوجة التي تنتهي أرقامها برقم مزدوج ويعتبر الصفر رقماً مزدوجاً، على أن يُسمح للسيارات العمومية بالسير يومي الأحد في 12 و19 نيسان.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | آخر النهفات في ظل التعبئة العامة.. اللبنانيون يتجولون على الأحصنة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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