لبنان | بلدية بلاط- مستيتا وقرطبون: سنجري فحوصات الـ”PCR” مجانا لأهالي البلدة يوم الأربعاء

أعلنت ​بلدية بلاط​ – ​مستيتا​ وقرطبون في ​قضاء جبيل​ في بيان لها، “أنّها ستقوم عند الثالثة من بعد ظهر الأربعاء المقبل بإجراء فحوصات الـ”PCR” عند مدخل البلدية مجانًا لأهالي البلدة، بالتعاون مع “​الجامعة اللبنانية الأميركية​ – LAU” عبر المختبر النقّال، وبإشراف الطاقم الطبّي في “​مستشفى رزق​”.

في هذا الإطار، دعا رئيس البلدية عبدو العتيق، المواطنين الّذين يشعرون بأيّ عوارض أو التقوا بأيّ من أبناء البلدة العائدين من الخارج، “الإتصال بالبلدية لتسجيل أسمائهم من أجل إحالتهم إلى طبيب خليّة الأزمة في البلدية، لتشخيص حالة كلّ واحد لمعرفة ما إذا كان بحاجة إلى فحص الـ”PCR”.

ووجّه باسمه وباسم المجلس البلدي وأهالي البلدة الشكر والامتنان لرئيس “الجامعة اللبنانية الأميركية” الدكتور ​جوزف جبرا​، على “تعاونه واهتمامه وموافقته على إرسال المختبر النقّال لإجراء الفحوصات لأهالي البلدة”، لافتًا إلى أنّ “هذا العمل الإنساني ليس ببعيد عن صرح جامعي أعطى الوطن وما زال رجالات علم ومعرفة”. وجدّد دعوته الأهالي إلى “الإلتزام ب​الحجر المنزلي​ وعدم الخروج إلّا للضرورة القصوى، حفاظًا على حياتهم وحياة الآخرين”.

وأكّد العتيق أنّ “المجلس البلدي على استعداد لتأمين حاجيّات الأهالي الضروريّة”، كاشفًا أنّ “عدد المصابين بفيروس “كورونا” ضمن النطاق البلدي بلغ خمسة أشخاص، ثلاثة منهم تماثلوا للشفاء واثنان في الحجر المنزلي، إلّا أنّ هذا لا يعني أنّه أصبح بالإمكان عدم الالتزام بالتعبئة العامة كي لا يتفشّى هذا الوباء مجدّدًا”، داعيًا المواطنين إلى “التعاون مع المجلس البلدي في حال معرفتهم بعودة أي من المغتربين إلى البلدة لمتابعة أوضاعه”.

وأعلن أنّ “البلدية بالتعاون مع جمعية “هدفنا” الاجتماعية، ستعمد إلى توزيع بزور زراعيّة للمواطنين الّذين يرغبون بالعودة إلى زراعة أراضيهم”، مؤكّدًا أنّ “الأرض معطاءة وسند مهم للعائلات، خصوصًا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة الّتي تمرّ على اللبنانيّين”.

Advertisements

في هذا الإطار، دعا رئيس البلدية عبدو العتيق، المواطنين الّذين يشعرون بأيّ عوارض أو التقوا بأيّ من أبناء البلدة العائدين من الخارج، “الإتصال بالبلدية لتسجيل أسمائهم من أجل إحالتهم إلى طبيب خليّة الأزمة في البلدية، لتشخيص حالة كلّ واحد لمعرفة ما إذا كان بحاجة إلى فحص الـ”PCR”.

ووجّه باسمه وباسم المجلس البلدي وأهالي البلدة الشكر والامتنان لرئيس “الجامعة اللبنانية الأميركية” الدكتور ​جوزف جبرا​، على “تعاونه واهتمامه وموافقته على إرسال المختبر النقّال لإجراء الفحوصات لأهالي البلدة”، لافتًا إلى أنّ “هذا العمل الإنساني ليس ببعيد عن صرح جامعي أعطى الوطن وما زال رجالات علم ومعرفة”. وجدّد دعوته الأهالي إلى “الإلتزام ب​الحجر المنزلي​ وعدم الخروج إلّا للضرورة القصوى، حفاظًا على حياتهم وحياة الآخرين”.

وأكّد العتيق أنّ “المجلس البلدي على استعداد لتأمين حاجيّات الأهالي الضروريّة”، كاشفًا أنّ “عدد المصابين بفيروس “كورونا” ضمن النطاق البلدي بلغ خمسة أشخاص، ثلاثة منهم تماثلوا للشفاء واثنان في الحجر المنزلي، إلّا أنّ هذا لا يعني أنّه أصبح بالإمكان عدم الالتزام بالتعبئة العامة كي لا يتفشّى هذا الوباء مجدّدًا”، داعيًا المواطنين إلى “التعاون مع المجلس البلدي في حال معرفتهم بعودة أي من المغتربين إلى البلدة لمتابعة أوضاعه”.

وأعلن أنّ “البلدية بالتعاون مع جمعية “هدفنا” الاجتماعية، ستعمد إلى توزيع بزور زراعيّة للمواطنين الّذين يرغبون بالعودة إلى زراعة أراضيهم”، مؤكّدًا أنّ “الأرض معطاءة وسند مهم للعائلات، خصوصًا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة الّتي تمرّ على اللبنانيّين”.