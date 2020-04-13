لبنان | أسبوعان حاسمان صحياً.. و عدد من المستشفيات الخاصة مهدد بالإقفال

قالت مصادر طبية وإعلامية مطلعة ان عدداً من المستشفيات الخاصة في جبل لبنان سيبدأ بالإقفال هذا الأسبوع بعد توقف الدولة اللبنانية عن دفع مستحقاتهم البالغة عشرات ملايين الدولارات حتى الآن، وأول هذه المستشفيات يقع في كسروان وهو من أعرق المستشفيات تاريخياً وحجماً.

وسيتبع هذا المستشفى عدد اخر من المستشفيات في غضون أسابيع إذا لم تتدارك الحكومة الأمر ما يهدد لبنان بكارثة استشفائية وبخاصة في ظل هذا الظرف الحساس بعد انتشار وباء “كورونا”.

أسبوعان حاسمان صحياً

وفي تداعيات الشأن الصحي، وبعد الإعلان عن وفاة شابين لبنانيين بفيروس كورونا في الاغتراب، ناشدت مصادر اغترابية الحكومة العمل على إعادة كل المغتربين الراغبين بالعودة وعدم الاكتفاء بتسيير رحلة واحدة إلى كل دولة، وقالت المصادر إن على الحكومة والجهات المعنية أن تتصرف كباقي دول العالم، وإقامة جسر جوي إذا لزم الأمر لإعادة هؤلاء، وخاصة الموجودين في القارة الأفريقية حيث لا مستشفيات ولا أطباء ولا دواء.

ورفع اهالي المغتربين الصوت مطالبين عبر “الأنباء” الحكومة بالإسراع في إعادة أبنائهم خاصة في الدول الأفريقية، فيما أكدت مصادر وزارة الصحة لـ “الأنباء” أن الاجراءات التي إتخذتها الوزارة مع العائدين من أوروبا وإجراء فحص الـ “PCR” قبل 72 ساعة من صعودهم الى الطائرة كانت أكثر من ضرورية بعد تسجيل 14 إصابة على متن الطائرة التي وصلت من لندن قبل أيام. وأشارت المصادر الى أسبوعين حاسمين بالنسبة للبنان وبعدها يتقرر إما برفع التعبئة العامة بشكل جزئي أو الإبقاء عليها إذا استدعت الضرورة .