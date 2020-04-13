لبنان | المساعدات للأكثر فقرا… مسيّسة؟!

ذكرت”الأنباء” من مصادر حكومية ومشروع دعم الأسر الأكثر فقرًا ان قرار توزيع المساعدات سيتولى الجيش تنفيذه اعتبارا من يوم غد الثلاثاء عبر لوائح إسمية تسلمها من وزارات الشؤون الإجتماعية والصحة والعمل، وهذه المساعدات تشمل في المرحلة الأولى 185 ألف عائلة مسجلة.

وذكرت المعلومات ان وزيرة الدفاع زينة عكر طلبت التدقيق بهذه الأسماء قبل البدء بتوزيع مبلغ الـ 400 ألف ليرة، لكن قيادة الجيش أبلغت الوزيرة أن عملية التدقيق تتطلب شهرا كاملا ما قد يؤخر وصول المساعدات الى أصحابها، لكن قيادة الجيش طلبت من الضباط الذين سيتولون التوزيع تسجيل كل ملاحظة بهذا الشأن حتى يصار الى إدراج أسماء الذين حُرموا من التوزيع في المرحلة الأولى، على ان يتم القيام بمسح إجتماعي لتحديث “الداتا” وفق معايير دقيقة وغير مسيسة.

في هذا السياق حذرت مصادر سياسية عبر “الأنباء” من مغبة تسيس هذه المساعدات، وأعربت عن خشيتها من أن تكون اللوائح معدة سلفاً كي يستفيد منها المقربون من بعض القوى السياسية على حساب الفئات الأخرى. ورأت المصادر أن أزمة كورونا والأزمة النقدية ضاعفتا من أعداد المحتاجين الى الدعم المادي، وطلبت من القيمين على ملف المساعدات أن يتعاطوا بشفافية مع هذا الموضوع تداركا لانعكاساته السلبية في حال لم تصل المساعدات الى مستحقيها.