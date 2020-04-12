لبنان | التقرير اليومي لغرفة العمليات الوطنية عن “كورونا”

أصدرت غرفة العمليات الوطنية لادارة الكوارث في لبنان تقريرها اليومي عن مستجدات فيروس كورونا.

وذكر التقرير أن “عدد الاصابات بالفيروس بلغ 630، بعد تسجيل 11 حالات جديدة من المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية”.

وإذ أشار التقرير إلى إستقرار أعداد الوفيات على 20 حالة، كشف أن “عدد الفحوص التي تمَّ إجراؤها خلال الساعات الـ24 الماضية على صعيد لبنان هو 527، ليصل إجمالي عدد الفحوصات الى 13240 فحصًا، فيما مجمل عدد الفحوصات التي أُجريت في المطار هو 1912 فحصًا”.

وجاء توزيع الإصابات على الأقضية وفقًا للآتي:

المتن 127

بيروت 112

كسروان 74

بشري 59

بعبدا 54

جبيل 47

زغرتا 33

البترون 17

عكار 21

الشوف 18

عاليه 16

طرابلس 14

صيدا 12

الكورة 6

صور 6

بعلبك 4

المنية الضنية 3

بنت جبيل 3

قيد التدقيق من وزارة الصحة 2

النبطية 1

زحلة 1.