لبنان | التقرير اليومي لغرفة العمليات الوطنية عن “كورونا”

أصدرت غرفة العمليات الوطنية لادارة الكوارث في لبنان تقريرها اليومي عن مستجدات فيروس كورونا.
وذكر التقرير أن “عدد الاصابات بالفيروس بلغ 630، بعد تسجيل 11 حالات جديدة من المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية”.
وإذ أشار التقرير إلى إستقرار أعداد الوفيات على 20 حالة، كشف أن “عدد الفحوص التي تمَّ إجراؤها خلال الساعات الـ24 الماضية على صعيد لبنان هو 527، ليصل إجمالي عدد الفحوصات الى 13240 فحصًا، فيما مجمل عدد الفحوصات التي أُجريت في المطار هو 1912 فحصًا”.
وجاء توزيع الإصابات على الأقضية وفقًا للآتي:
المتن 127
بيروت 112
كسروان 74
بشري 59
بعبدا 54
جبيل 47
زغرتا 33
البترون 17
عكار 21
الشوف 18
عاليه 16
طرابلس 14
صيدا 12
الكورة 6
صور 6
بعلبك 4
المنية الضنية 3
بنت جبيل 3
قيد التدقيق من وزارة الصحة 2
النبطية 1
زحلة 1.
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