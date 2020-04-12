لبنان | توقعات الطقس: أجواء ربيعية ترافقنا في الايام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 أبريل 2020 03:12 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 أبريل 2020 03:12 مساءً - مشاركة

سيؤدي ارتفاع قيم الضغط فوق المنطقة إلى طقس ربيعي مستقر ولعدة أيام مع ارتفاع تدريجي بالحرارة… وفي التفاصيل:

– الأحد: طقس مستقر مشمس إلى غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال مع احتمال خفيف لبعض الرذاذ المحلي بعد الظهر وارتفاع محدود بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا من ١٣ الى ٢١ درجة.

١- الحرارة ساحلاً بين ١٣ و ٢١ درجة فيما بقاعا تسجل بين ٦ إلى ١٤ درجة وعلى ارتفاع ١٠٠٠م بين ٧ و١٤ درجة

٢- الرياح جنوبية غربية ٢٠ كم/س

٣- الرطوبة ٨٠٪؜

٤- الضغط الجوي ١٠١٨ hpa

٥- الرؤية جيدة وتسوء جبلا احيانا بسبب الضباب بعد الظهر

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٩

– الإثنين: طقس مستقر مشمس إلى غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا من ١٤ إلى ٢٢ درجة

-الثلاثاء: طقس مستقر مشمس مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٥ و٢٣ درجة.