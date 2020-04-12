لبنان | وزارة الصحة: تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الى 630

أعلنت ​وزارة الصحة​ عن “تسجيل 11 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع العدد الى 630″، موضحة أن “الفحوص التي أجريت للركاب الـ123، الذين وصلوا أمس على متن الرحلة الآتية من ​الكويت​ جاءت سلبية.

مع الإشارة إلى أنه ستتم إعادة الفحص لأحد الركاب في اليومين المقبلين، للتأكد مما إذا كانت إصابته بالفيروس سلبية بالفعل أم إيجابية”.

كما اعلنت الوزارة أن “الفحوص التي أجريت للركاب ال123، الذين وصلوا أمس على متن الرحلة الآتية من الكويت جاءت سلبية. مع الإشارة إلى أنه ستتم إعادة الفحص لأحد الركاب في اليومين المقبلين، للتأكد مما إذا كانت إصابته بالفيروس سلبية بالفعل أم إيجابية.

وبالنسبة للطائرات التي وصلت من دبي ولواندا وروما، وكان على متن الأولى 126 راكبا، والثانية 148 راكبا، والثالثة 122 راكبا، فإن كل الفحوص أتت سلبية.

وتعيد الوزارة التشديد على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد لكل الحالات السلبية، علما أنه ستتم متابعتهم يوميا من قبل الوزارة، وسيحال من تظهر عليه أي أعراض إلى المستشفى لإعادة الفحص المخبري”.