لبنان | إجراء نوعيّ بعزل بشرّي… هذه التفاصيل

كتبت “الجريدة” الكويتية:

في أول إجراء من نوعه منذ بدء أزمة تفشي فيروس كورونا في لبنان بدأ منذ السادسة من صباح أمس تنفيذ قرار عزل قضاء بشري الشمالي، مع وصول عدد الحالات المصابة إلى 55.

ومنعت البلدية الدخول والخروج من وإلى المدينة، حيث تم أمس إجراء فحوص PCR بأعداد وصلت إلى نحو 500 فحص، وسيكون على رأس اللائحة أصحاب المؤسسات التجارية والصيدليات والعاملون فيها، على أن يتخذ القرار المناسب بعد صدور النتائح.

وبدأت البلدية، بالتعاون مع خلية الأزمة والمستشفى الحكومي في البلدة، تنفيذ خطة استباقية لمحاصرة الفيروس، ومنع تمدده والحد من نشاطه، وطلبت البلدية من الأهالي “ملازمة الحجر المنزلي”.

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وكانت وزارة الصحة أعلنت 10 حالات جديدة، لترفع العدد الإجمالي للإصابات بـ”كورونا” إلى 619.

إلى ذلك، توفي لبنانيان بلندن جراء إصابتهما بالفيروس، وسُجل نحو 200 إصابة بالفيروس بين صفوف الجالية اللبنانية هناك. كما توفي الطبيب اللبناني نبيل شرابية (61 عاما)، إثر إصابته بالفيروس في مدينة ألساندريا الإيطالية.

وفي مقلب “كورونا” أيضا، لكن على ضفة الإيجابية، تبيَّن أن فريق عمل البروفيسور ديدييه راوول، الذي ذاع صيته في مجال علاج الفيروس باستخدام مادة الكلوروكين، يتكون من 8 طلاب طب لبنانيين، وقد حضروا قبل يومين خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمدينة مرسيليا الساحلية جنوب فرنسا، حيث التقى راوول، وسأل أعضاء الفريق عن أعمارهم وجنسياتهم، شاكرا جهودهم في محاربة “كورونا”.