لبنان | بلدية البترون تعلن تأمين فحص pcr للمصابين

دعا رئيس بلدية البترون مرسيلينو الحرك “كل مواطن بتروني يشعر بأي عارض من عوارض الاصابة بفيروس كورونا الى الاتصال به أو بأي عضو من أعضاء مجلس بلدية البترون أو بأي متطوع، لأن البلدية ستقوم بتأمين إجراء فحص pcr” .

وتوجه الحرك برسالة معايدة إلى البترونيين “في هذا العيد المبارك عيد قيامة المسيح الذي انتصر على الموت، على أمل أن ننتصر على هذا الوباء”.

واضاف: “هذا الوباء وحدنا جميعا، غنيا وفقيرا، مسؤولا ومواطنا عاديا، كل المجتمع متساو ومتضامن في هذا الظرف الحرج”، مؤكدا أن “بلدية البترون هي المسؤول الأول للحفاظ على صحة أهلها وناسها،

من هنا أطلب من كل مواطن بتروني تظهر لديه أي مؤشرات للاصابة بفيروس كورونا وليس لديه الامكانية لإجراء الفحص اللازم الاتصال بي وبأي عضو من أعضاء المجلس البلدي أو أي متطوع لتأمين الفحص، حفاظا على صحته وصحة أهله ومدينته الى حين استلام آلة فحص pcr التي اشتريناها لمستشفى البترون، والتي ستصل بعد حوالى الاسبوعين مع عدد من التجهيزات الأخرى لمعالجة كل مصاب بالفيروس على أمل أن تجمعنا الأعياد المقبلة في ظروف أفضل على الجميع” .