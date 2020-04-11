لبنان | ما صحة خبر عائلة مصابة بـ”كورونا” من مستشفى الحريري!

بعدما تمَّ تناقل خبر مفاده، “محاولة قيام أربعة أشخاص من عائلة واحدة مصابين بكورونا مغادرة مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت،كانوا قد وصلوا إلى لبنان من لندن”. فما صحة هذا الخبر؟

في المعلومات المعلومات، فإن العائلة المذكورة قدِمَت إلى الطوارئ طالبين الخروج من المستشفى إلى المنزل (ليس بمعنى الهروب)، على إثر ذلك تدخلت عناصر من الأمن الداخلي وأقنعوا العائلة بضرورة البقاء في الحجر الصحي في المستشفى، ومن ثم عادت العائلة إلى غرف الحجر.

وكان الخبر المتداول، أفاد بأنّ “قوى الأمن الداخلي نجحت في ضبط “محاولة تمرد” حاول القيام بها أربعة أشخاص من عائلة واحدة مصابين بكورونا كانوا وصلوا إلى لبنان من لندن، عبر محاولة مغادرة مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت حيث تتم معالجتهم في الحجر”.