لبنان | 4 طائرات تصل تباعاً الى مطار بيروت اليوم

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 أبريل 2020 04:16 مساءً - تبدأ اليوم المرحلة الرابعة من عملية إجلاء المواطنين اللبنانيين من دول الاغتراب، تطبيقاً لخطة الحكومة اللبنانية بسبب انتشار فيروس “كورونا” حفاظا على سلامة المواطنين اللبنانيين.

تصل عند الثالثة من بعد ظهر اليوم طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الاوسط الى مطار رفيق الحريري آتية من الكويت، تقل على متنها 123 راكبا معظمهم من العائلات.

وتضم رحلة الكويت مواطنين يعاني معظمهم من حالات صحية ومادية خاصة، اضافة الى مواطنين انتهت مدة إقامتهم في دولة الكويت التي يلتزم اللبنانيون فيها التعليمات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية للحد من انتشار الفيروس، مع الإشارة الى انه لم تسجل أي اصابة بين اللبنانيين الموجودين في الكويت.

اشارة الى انه يوجد في دولة الكويت أكثر من 500 لبناني يودون العودة الى لبنان. وتعمل السفارة اللبنانية في الكويت على تنظيم واتخاذ التدابير اللازمة لإعادة القسم الاكبر منهم.

وتجدر الإشارة الى ان رحلات طيران ستصل اليوم تباعا الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت قادمة من دبي عند السادسة مساء، تليها من العاصمة الايطالية روما عند التاسعة، ثم لوندا عند منتصف الليل.