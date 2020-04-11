لبنان | 25 اصابة بكورونا حتى اليوم من أصل 1348 وافداً.. هكذا توزعت!

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 أبريل 2020 04:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 أبريل 2020 04:16 مساءً - مشاركة

بعد أن بدأت رحلات عودة المغتربين اللبنانيين منذ الأحد الفائت الواقع في 5 نيسان، على متن طيران الشرق الأوسط، وصل عدد الاصابات على متنها حتى اليوم الى 1348.

وقد سجل بين الوافدين 25 اصابة (1.85%) بفيروس كورونا، وزعت على الشكل التالي:

في 7 نيسان: سجلت 3 اصابات على متن الطائرة العائدة من فرنسا واصابة على متن الطائرة العائة من اسطنبول 7 اصابات مدريد على متن الطائرة العائة من مدريد.

وفي 9 نيسان: سجلت اصابة على متن الطائرة العائدة من الدوحة 1 و13 اصابة على متن الطائرة العائدة من لندن