لبنان | للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود.. الدولار يتجاوز 3 آلاف ليرة لبنانية

تجاوز سعر صرف الدولار الأميركي في سوق الصرافين في بيروت عتبة 3 آلاف ليرة لبنانية للمرة الأولى في تاريخه بعد الحرب الأهلية (1975-1990)، بعد يوم واحد من عرض الحكومة خطتها الإنقاذية، وفي وقت لا تزال المصارف تتشدّد بقوة في سحوبات زبائنها النقدية.

وأكد التاجر خليل قبيسي لـ”العربي الجديد” أنه اشترى الدولار من أحد الصرّافين في منطقة شتورا البقاعية بسعر 2900 ليرة قبل ظهر أمس الجمعة، كما اشتراه من بعض زبائنه بسعر 2800 ليرة، قبل أن يرتفع الدولار إلى أكثر من 3 آلاف ليرة عند الصرّافين بعد ظهر الجمعة.

ومع ذلك، فإن أعلى سعر بلغه الدولار على التطبيقات الإلكترونية المتخصّصة بلغ 2940 ليرة حداً أقصى للشراء، مقابل 2910 ليرات حداً أقصى للمبيع، وفقاً لتطبيق “ليبانيز ماركت”.

وكان مجلس الوزراء قد استمع في جلسته، الخميس، إلى عرض قدّمه حاكم “مصرف لبنان” المركزي، رياض سلامة، تناول فيه الأوضاع المالية والنقدية والتدابير التي اتخذها المصرف بالنسبة لسعر صرف الدولار والتعامل مع صغار المودعين.

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وخلال الجلسة، استوضح عدد من الوزراء سلامة حول بعض القضايا والمسائل المتصلة بعمل المصرف المركزي، ودوره، والعلاقة مع المصارف والصيارفة، إضافة إلى المعطيات المتصلة بسعر صرف الليرة قياسا بالدولار الأميركي.

انقلاب مالي ـ مصرفي

من جهة اخرى نٌقل عن مرجعية سياسية أساسية، أنها تبدي مخاوفها وقلقها من حصول انقلاب مالي ومصرفي في فترة ليست بعيدة، وتتخوّف من أن يكون الوضع المصرفي في لبنان إلى أفول.

*بتصرف من موقع العربي الجديد