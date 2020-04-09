لبنان | الدولار في “السوق السوداء” يتخطى “حاجز” 2900 ل.ل

دفعت المؤشرات “السلبية” التي توالت في الأيام الأخيرة بسعر الدولار في أسواق الصيرفة في لبنان إلى الاتجاه صعوداً، بحيث تخطى عتبة 2900 ليرة لبنانية.

ويتم التداول بسعر صرف الدولار، اليوم الخميس 09/04/2020، في السوق السوداء ولدى الصرافين غير المرخصين، ما بين 2875 ـ 2925 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ويشير مراقبون إلى ان عدم دفع لبنان مستحقات “اليوروبوند” أدخله في المحظور وفي لعبة خطرة، بعدما إعُتبر في التصنيفات العالمية بلدًا متعثرًا وسائرًا بقوة نحو الإفلاس،

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إذ لم يعد أمامه سوى السير بخطى متسارعة نحو صندوق النقد الدولي لمساعدته وفق شروط هذا الصندوق، بالتوازي مع حملة بدأها الأمين العام لـ”حزب الله” على المصارف وهي مستمرة، وإن خفتت بعض الشيء من ضمن تكتيك “خذ وطالب”،

على أن تأخذ في المستقبل أشكالًا عدّة، ولن تقتصر هذه الحرب على سلاح واحد، بل سيتم إستعمال كل أنواع الأسلحة، كجزء من معركة الحزب على النظام الرأسمالي المتبع في لبنان، وفق ما يراه من يخالف الحزب في نظرته إلى كيفية إدارة الأمور.

وعليه، فإن الدولار الأميركي اصبح بالفعل عملة صعبة ونادرة الوجود، ويبقى على اللبنانيين الإعتياد على التعامل بالليرة اللبنانية في التبادل التجاري الداخلي، إذ لم يعد الدولار موجودًا بين ايديهم بوفرة كما كانت عليه الحال قبل الأزمات.