لبنان | مذكرة من دياب متعلقة بدوام العمل في شهر رمضان

اصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب مذكرة ادارية تتعلق بتعديل دوام الموظفين والمستخدمين العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات طيلة شهر رمضان المبارك.
فيما يلي نص المذكرة:
“مع مراعاة المرسوم رقم 6198 المتعلق بإعلان التعبئة العامة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا والمراسيم الملحقة به،
يُعدّل دوام الموظفين والمستخدمين العاملين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات طيلة شهر رمضان المبارك وذلك على النحو التالي:
1-أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس من الساعـة التاسعـة صباحـاً حتى الرابعة عشرة ظهـراً، ويوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهراً، للموظفين والمستخدمين والأجراء الذين يطبق عليهم الدوام العادي.
2-يُخفّض دوام الموظفين والمستخدمين والأجراء الذين يخضعون لدوام خاص بمقدار عدد الساعات ذاتها المخفضة للعاملين وفقاً للدوام العادي وللجهات صاحبة الاختصاص تقرير كيفية تطبيق هذا التخفيض شرط التوفيق بين مقتضيات الصوم ومتطلبات العمل.
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