لبنان | نقيب الأطباء: لاجراء مسح شامل وتكثيف الفحوصات المخبرية لكورونا والتزام الحجر المنزلي

أعلن نقيب الأطباء شرف أبو شرف في بيان اليوم، انه “اتصل برئيس مجلس إدارة مستشفى بشري الحكومي الدكتور أنطوان جعجع اثر انتشار خبر ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بلدة بشري، واطلع منه على الوضع الميداني في البلدة، والذي هو تحت السيطرة التامة”.

وأكد ابو شرف “ضرورة اجراء مسح عام وشامل خاصة في بشري لتدارك نتائج هذا الانتشار، والطلب الى المواطنين التقيد بالارشادات التي تصدر عن وزارة الصحة ونقابة الاطباء بشأن فيروس كورونا والتشدد بتطبيقها، وضرورة التزام الحجر المنزلي التام”. كما اكد “ضرورة تكثيف الفحوصات المخبرية السريعة اضافة الى فحوصات PCR من باب المسح الشامل والحماية والوقاية والتشخيص”.

وهنأ جعجع على “الجهود الكبيرة التي يبذلها الطاقم الاستشفائي والتدابير المتخذة لحصر الوباء وعزل المصابين وعلاجهم”، وحث المعنيين على “المساعدة السريعة للحصول على التجهيزات الأساسية saturometers، monitors، centrifuges لتأمين الشروط الضرورية كي يصبح المستشفى بجهوزية كاملة لمعالجة المرضى”.

من ناحيته أشار وزير الصحة حمد حسن، إلى أن “خلية الأزمة هي مجموعة علمية ودقيقة وموثوقة”، معتبرا أن “إيجاد حالات إيجابية لا يخيف بل يدلنا على مصدر هذه الإصابات ويمكننا من تتبعها”. وأشار خلال جولة في قضاءي بشري وزغرتا، وبالتحديد في مستشفى بشري الحكومي ومستوصف زغرتا، الى أن “هناك حالات مسجلة ببعض البقع الجغرافية، وتتم محاصرة هذه البقع، وأخذنا عينات عشوائية، وسنأخذ عينات من شرطة البلدية، وهناك توصيات لأخذ عينات من أشخاص بمراكز تجارية”، وقال: “الوضع منضبط حتى الآن، ونشكر الجمعيات والجهات التي عملت على تأمين الفحوصات مبديا استعداد الوزارة”.