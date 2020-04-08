لبنان | “هيومن رايتس ووتش” تحذّر: الملايين من سكّان لبنان مهدّدون بالجوع!

حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من جوع يتهدد سكان لبنان جراء انتشار فيروس كورونا المستجد والقيود المتخذة.

وذكرت المنظمة في بيان، أن “الملايين من سكان لبنان مهددون بالجوع بسبب إجراءات الإغلاق المتصلة بالوباء، ما لم تضع الحكومة على وجه السرعة خطة قوية ومنسَّقة لتقديم المساعدات”.

وأضافت “تسبب وباء كوفيد-19 في تفاقم أزمة اقتصادية مدمرة كانت موجودة أصلاً، وكشف عن أوجه القصور في نظام الحماية الاجتماعية في لبنان”.

ومنذ منتصف آذار، اتخذت الحكومة اللبنانية سلسلة إجراءات بدءاً من إغلاق تام يستثني الأفران ومحلات بيع المواد الغذائية، ومطالبة السكان بالبقاء في منازلهم وإغلاق كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية، وصولاً إلى فرض حظر تجوال تام ليلاً.

ولتلك الإجراءات تداعيات كبيرة على العمال المياومين والعاملين في المهن الحرة، الذين يعانون أساساً جراء الإنهيار الاقتصادي. وقد بات يعيش 45 في المئة من سكان البلاد في الفقر.

Advertisements

وقالت لينا زيميت، باحثة أولى في الفقر واللامساواة في “هيومن رايتس ووتش”: “خسر العديد دخلهم، وقد يعجز أكثر من نصف السكان عن شراء غذائهم وحاجياتهم الأساسية إذا لم تتدخل الحكومة”.

ووافقت الحكومة نهاية الشهر الماضي على “تقديم مساهمة نقدية بقيمة 400 ألف ليرة لبنانية تدفع للأسر الأكثر حاجة”.

إلا أن هيومن رايتس ووتش اعتبرت أن الحكومة “لم تقدم تفاصيل وافية”، مضيفة أنه “بعد شهر تقريبا من الإغلاق، سبّب غياب أي استجابة واضحة، وفي الوقت المناسب، ومنسقة من جانب الحكومة إلى جوع العديد من العائلات وعجزها عن تلبية احتياجاتها الأساسية”.