لبنان | “الصحة” توضح: ما ورد حول توزّع الإصابات في المتن غير صحيح

يتصدّر المتن الشمالي لائحة الأقضية من حيث عدد الإصابات بـ”كورونا” منذ اجتياح الفيروس البلاد.

لدى السؤال عن السبب، تُعيد مصادر وزارة الصحة ذلك، لموقع mtv، إلى أنّ “عدد الفحوصات الطبيّة في المتن كبير وموزَّع على مختلف المستشفيات في القضاء، خصوصاً أنّ عدد السكّان في المنطقة كبير نسبةً إلى بقيّة المناطق”.

وجزمت أنّ “التقرير الصادر يوم الثلاثاء أظهر وجود حالة واحدة في كلّ المتن، الأمر الذي يدعو للأمل بالنسبة إلى الوضع في الأيام المقبلة”.

وشدّدت المصادر على أنّ “وزارة الصحة تتابع حالة كلّ شخص، إلاّ أنّ تحديد عدد الإصابات في كلّ منطقة يسبّب الهلع لدى الأهالي”، مؤكّداً أنّ “الوزارة هي الجهة الرسميّة الوحيدة المخوّلة إعلان عدد الإصابات، سيّما أنّ ما ورد على إحدى المحطات التلفزيونيّة حول توزّع المصابين بـ”كورونا” مناطقيّاً في المتن لا أساس له من الصحة”.

إشارة إلى أنّ عدداً من المصابين بـ”كورونا” في القضاء انتقلت إليهم العدوى من أشخاص وافدين من خارج لبنان أو هم كانوا في الخارج.