لبنان | وزارة الصحة عممت لائحة بالمستشفيات المؤهلة لإجراء فحص SARSCOV2 بتقنية RTPCR

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 أبريل 2020 04:16 مساءً - عممت وزارة الصحة العامة لائحة بالمستشفيات المؤهلة لإجراء فحص الـ SARS-CoV-2 بتقنية الـ RT-PCR ، وهي التالية: – مستشفى رفيق الحريري الجامعي (الفحص مجاني)

– مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت

– مستشفى أوتيل ديو دو فرانس

– مستشفى الجامعة اللبنانية الأميركية

– مستشفى القديس جاورجيوس (الروم)

– مستشفى المظلوم

– مستشفى هيكل

– مستشفى سيدة المعونات الجامعي

– مستشفى سرحال

– مستشفى بحنس

– مستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي

– مستشفى جبل لبنان

– مستشفى السان جورج الحدث

– مستشفى عين وزين

– مستشفى حمود الجامعي

– مستشفى دار الأمل الجامعي

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