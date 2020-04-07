لبنان | دريان أطلق إئتلاف المؤسسات الإغاثية والاجتماعية: نعيش حالة اقتصادية متردية غير مسبوقة

رعى مفتي ​الجمهورية​ ال​لبنان​ية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ اطلاق إئتلاف المؤسسات الإغاثية والاجتماعية للتصدي للضائقة المعيشية التي تسببت بها جائحة ​الكورونا.​

ورعى دريان توقيع بروتوكول تبادل معلومات وتعاون وتوثيق العلاقة بين الجمعيات والمؤسسات الإسلامية الناشطة في مجال العمل الإغاثي والاجتماعي والرعائي والخيري لتوحيد العمل المشترك في تلبية احتياجات الأسر المتعففة والفقراء والمساكين والمحتاجين والأيتام من تقديم المساعدات على شتى أنواعها.

ولفت دريان الى “أننا نعيش حالة اقتصادية متردية غير مسبوقة في لبنان مما يستدعي التعاضد والتآلف فيما بين أبنائه، فالتحديات التي يمر بها وطننا كبيرة وكثيرة علينا أن نواجهها بالتماسك والوحدة مما يجعلنا أقوياء للتصدي لها”، مشيرا الى أن “من يريد الانضمام الى هذا الائتلاف فالباب مفتوح أمام كل الجمعيات والمؤسسات والهيئات، و​دار الفتوى​ لا تقفل أبوابها بوجه احد بل تعمل ليل نهار لخدمة كل اللبنانيين”.