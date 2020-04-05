لبنان | وزير الصحة يطرح من جديد موضوع عزل بعض المناطق!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 أبريل 2020 07:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 أبريل 2020 07:16 مساءً - مشاركة

أعلن وزير الصحة حمد حسن، أن “الفحوصات التي أجريناها على اللبنانيين الذين اتوا من الرياض أتت سلبية كلها ولم تسجل ولا اي حالة ايجابية للوافدين اللبنانيين”.

وفي مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد، لفت حسن إلى أننا “سنتابع كل القادمين عبر تطبيق ستطلقه وزارة الصحة”.

وأشار إلى أن “كل مسافر سيخرج من الفندق عليه التزام الحجر المنزليّ الإلزاميّ لمدّة 15 يوماً والانتباه جيداً”.

وكشف أن “نتائج الفحوص التي خضع لها ركاب الطائرة الآتية من ابو ظبي ستصدر مساءً”، لافتًا إلى أن “نتائج الفحوص للركاب القادمين على متن الطائرتين الثالثة والرابعة ستصدر عند الثانية من ظهر يوم غد”.

وأكد وزير الصحة أنه “اذا استمر التفلت بالحجر وحالة التعبئة العامة، لا بد من عزل بعض المناطق”.

وقال: “وصلنا إلى منتصف الطريق فمن المبكر إعلان الإنتصار على الوباء لكن سنحققه شرط الإلتزام بالتعبئة العامة والحجر.