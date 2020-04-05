لبنان | التقرير اليومي لـ “إدارة الكوارث” حول مستجدات وباء فيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 أبريل 2020 07:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 أبريل 2020 07:16 مساءً - مشاركة

أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث عن تقريرها اليومي حول وباء كورونا المستجد ليوم الأحد في 5 نيسان 2020.

وبحسب التقرير فإن الأقضية التي سُجِّل فيها أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا، جاءت كالتالي:

المتن 115 إصابة

بيروت 98 إصابة

كسروان 67 إصابة

بعبدا 50 إصابة

جبيل 45 إصابة

زغرتا 33 إصابة

بشري 21 إصابة

طرابلس 15 إصابة

فيما بدى لافتًا أنَّ مناطق البقاع الغربي، راشيا، مرجعيون، جزين، حاصبيا، والهرمل، لم تُسجِّل أي إصابة بفيروس كورونا.

وأشار التقرير الى أن 46% من مجمل الإصابات المؤكدة هي للإناث، فيما بلغت النسبة عند الذكور 54%.

ويوضح التقرير أنه أُجري حتى اليوم الأحد ، 9411 فحص كورونا، 527 حالة تأكدت إصابتها بالفيروس، فيما سجَّل اليوم وحدهُ 7 حالة جديدة، فيما أعلن التقرير أن 54 حالة تعافت من هذا المرض.

كما يُبيِّنُ التقرير أن الفيروس أصاب الفئة العمرية بين 20-29 عامًا بنسبةٍ بلغت 23.92%، حيث تصدَّرت هذه الفئة جدول توزُّع الحالات حسب العمر.

ويُفيد التقرير ايضًا أنَّ 93% من الحالات التي ثبتت إصابتها بـ”كورونا” هي من الجنسية اللبنانية، وتليها الجنسيات المصرية والسورية.

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