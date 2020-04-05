لبنان | بسبب كثرة الانتقادات.. طيران “الشرق الأوسط ” تقرر حسم ٥٠% على سعر بطاقة السفر للطلاب الراغبين بالعودة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 أبريل 2020 04:17 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 أبريل 2020 04:17 مساءً - مشاركة

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية أنه بناءً على طلب دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب وانسجاماً مع السياسة المتبعة من قبل الشركة بمساعدة الطلاب اللبنانيين غير القادرين على تسديد ثمن بطاقات السفر،

فقد أعطيت التوجيهات اللازمة لمدراء محطات الشركة لمنح الطلاب غير القادرين على تسديد ثمن البطاقات حسم ٥٠% على سعر بطاقة السفر بالتنسيق مع السفراء المعتمدين في الخارج.

ويذكر أنه من شركات طيران الشرق الأوسط قد تعرضت لانتقادات واسعة فور اصدارها أسعار بطاقات عودة اللبنانيين في الخارج والراغبين في العودة الى لبنان.

واندلع سجال بين من الشركة ورئيس مجلس ادارتها بسبب غلاء البطاقات وبين من يعتبر ان شركة طيران الشرق الاوسط، شركة خاصة، وان مسؤولية اعادة اللبنانيين مجانا او بتكلفة أقل، تعود للدولة اللبنانية وحدها، كما فعلت بلدان اخرى.