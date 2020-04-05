أكدت أوساط تربوية متابعة أن إطلالة وزير التربية طارق المجذوب مع الإعلامي مارسيل غانم في “صار الوقت” حملت دلائل كثيرة بوجودِ توجهٍ حكوميٍّ لإلغاء الإمتحانات الرسمية في مقابل منحِ إفاداتٍ مدرسية لطلاب الشهادات الرسمية.
واعتبرت المصادر أن العام الدراسي قد انتهى فعليًا وما تقوم به العديد من المدارس لجهة اعطاء الدروسِ عن بُعدٍ عبارة عن محاولةٍ لإكمال العام بأقل الخسائر الممكنة سواء بالنسبة إلى المدارس أو الأهالي المُجبرين على دفع بقيّةِ الأقساط كشرطٍ لحصول أولادهم على الافادات.
وكان وزير التربية طارق المجذوب قد صرح قائلا: ننتظر كيف سيتطور الوباء وكيف سينتهي لنتخذ القرار بشأن العام الدراسي والامتحانات الرسمية فسلامة الطلاب هي الأساس والعام الدراسي يمكن تعويضه
واضاف الوزير المجذوب: مجلس الوزراء اتّخذ قراراً باعتماد ساعات التعلم عن بعد، ساعات فعلية بالنسبة للمتعاقدين في التعليم الرسمي
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | في ظل كورونا.. هل انتهى العام الدراسي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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