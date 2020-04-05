لبنان | بالصور: طائرة “الإجلاء رقم 1” إنطلقت.. “لا فحص!”

أقلعت طائرة لبنانية تابعة للخطوط طيران الشرق الأوسط من مطار الرياض إلى بيروت وعلى متنها مواطنين لبنانيين اختاروا العودة إلى بلادهم.

وأكد مدير مكتب طيران “الشرق الأوسط” في العاصمة السعودية الرياض، محمد الشرقاوي للـ”LBCI” أنه تم اتخاذ كل الإجراءات لتنفيذ هذه الرحلة، كاشفا أنه تم تأمين المعقمات والقفازات للمسافرين.

وشدد الشرقاوي على أن المهم هو وصول الركاب بالسلامة وأن لا يكون هناك إصابات بـ”كورونا” كي لا تكون هذه رحلة الإجلاء الأخيرة.

بدوره، أشار السفير اللبناني في السعودية إلى أن “فريق ديبلوماسي تابع للسفارة في المطار يشرف على الاجراءات المطلوبة على أكمل وجه خلال عودة اللبنانيين الى الوطن”، لافتاً إلى أن “لدينا نحو 1500 لبناني طلب العودة ويجب تكثيف الرحلات”.

من جهتها أفادت قناة “الجديد” أن الطائرة المتجّهة من الرياض الى بيروت على متنها ثلاثة وسبعون مسافراً، مشيرةً الى أن “المسافرين على متن الطائرة المتجهة من الرياض الى بيروت لم يجرَ لهم أي فحص مخبري. وقد فحصت وزارة الصحة السعودية حرارتهم قبل صعودهم إلى الطائرة”.

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وأجاب المسافرون شفهيًّا على أسئلة عدة عن وضعهم الصحيّ وإن كانوا يعانون من أي مرض مزمن، وعلى أساس أجوبتهم وُضِعت على يدهم إشارةٌ خضراء ترمز إلى أنّهم لا يعانون من أمراض مزمنة وفي حال العكس وُضعت إشارةٌ صفراء.