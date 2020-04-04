لبنان | انخفاض ملحوظ بسعر الدولار بعدما لامس 3000 ليرة

سجّل سعر صرف الدولار انخفاضا ملحوظا حيث بلغ اليوم 2780 ليرة لدى الصرافين بعدما لامس حدود 3000 ليرة خلال هذا الاسبوع.

يأتي ذلك في وقت تم الغاء التعميم الذي صدر عن مصرف لبنان والذي كان قد حدد سعر شراء الدولار من قبل الصرافين عند نحو 2000 ليرة.

وتُسجَل هذه المستويات لسعر الصرف مع توقف المصارف عن عمليات السحب النقدي بالدولار و في ظل ّتزايد شح الدولار في الأسواق لا سيما مع توقف معظم الاعمال في فترة التعبئة العامة ومخاوف المواطنين من الوضع.

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وكان مصرف لبنان المركزي قد أعلن الجمعة إطلاق وحدة للنقد الأجنبي للتحكم في سعر الدولار بالنسبة إلى الصيارفة، وذلك في إطار جهود لكبح السوق الموازية في ظل عجز في العملة الصعبة وسط أزمة مالية تزداد عمقا.

وقال تعميم منفصل إن من الممكن سحب الودائع التي تقل عن ثلاثة آلاف دولار بالليرة اللبنانية بسعر “السوق”، مما يسمح لصغار المودعين في البلاد بالحصول على مدخراتهم نقدا على الرغم من قيود مصرفية مشددة فيما لم يحدد التعميم سعر السوق.

ونسبت رويترز لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قوله “سنختار التجار الذين سنتعامل معهم في أوراق النقد بسعر السوق فقط، نشتري ونبيع”.