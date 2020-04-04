لبنان | هزّة أرضية شعر بها السكان في بعض المناطق في لبنان

شعر السكان في بعض المناطق اللبنانية مثل بيروت وزغرتا والقضاء والبترون وطرابلس وعكار بهزّة أرضية مساء أمس الجمعة قرابة الساعة التاسعة والربع ليلاً،واستمرت لثوان عدة.

وصدر عن وحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء بيان، حول الهزة الأرضية التي شعر فيها بعض السكان في مختلف المناطق اللبنانية، جاء فيه:

“يفيد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية انه سجل عند الساعة التاسعة والدقيقة الخامسة عشرة بالتوقيت المحلي من مساء يوم الجمعة الواقع في 3 نيسان 2020 هزة ارضية بقوة 4.4 على مقياس ريختر، حدد موقعها في البحر مقابل الحدود السورية التركية، وقد شعر بها بعض المواطنين.

كما يذكر المركز بإمكانية الاطلاع على النشاط الزلزالي في لبنان من خلال استخدام تطبيق LebQuake على الهاتف المحمول.

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كما أفادت وكالة سانا السورية أن هزة أرضية شعر بها سكان اللاذقية وطرطوس وحماة وحمص وحلب في سوريا.

وكذلك أكدت مصادر تركية أن زلزالاً بقوة 4.7 ضرب منطقة هاتاي جنوبي تركيا.