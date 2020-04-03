لبنان | توقعات الطقس: رياح خماسينية حارة وجافة غداً.. والحرارة تتخطى الـ30

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 أبريل 2020 01:11 مساءً - توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح،

ومن ثم تشتد اعتبارا من بعد الظهر لتصل سرعتها لحدود 75 كم/س خاصة في الجنوب ومن المتوقع أن تكون محملة بالغبار مما يؤدي الى انخفاض في الرؤية.وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس ربيعي مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم السبت حيث سيتأثر لبنان برياح خماسينية حارة نسبيا وجافة وتستمر حتى مساء الأحد حيث تنحسر تدريجيا.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع إرتفاع بسيط بدرجات الحرارة، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتبارا من بعد الظهر خاصة في المناطق الجبلية.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح، ومن ثم تشتد اعتبارا من بعد الظهر لتصل سرعتها لحدود 75 كم/س خاصة في الجنوب ومن المتوقع أن تكون محملة بالغبار مما يؤدي الى انخفاض في الرؤية.

الأحد: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع اضافي وبسيط بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، كما تكون الرياح قوية نسبيا خاصة خلال الفترة الصباحية مع ظهور للغبار في الأجواء مما يؤدي الى انخفاض في الرؤية، تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي والسريع اعتبارا من المساء وترتفع نسبة الرطوبة فيتشكل الضباب على مستويات منخفضة مع احتمال تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق ليلا خاصة في الداخل.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، ويتشكل الضباب على المرتفعات ويتساقط الرذاذ بشكل متفرق أحيانا خاصة في المناطق الشمالية.

– الحرارة على الساحل من 18 الى 31 درجة، فوق الجبال من 11 الى 23 درجة، في الداخل من 11 الى 28 درجة.

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– الرياح السطحية: شمالية شرقية ناشطة، سرعتها بين 15 و35 كم/س.

– الانقشاع: متوسط اجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %

– حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.

– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,25 ساعة غروب الشمس: 18,59