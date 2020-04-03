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لبنان | ارتفاع الحالات المثبتة بكورونا في لبنان الى 508.. 14 حالة جديدة خلال 24 ساعة

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بشر الراعي 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 أبريل 2020 01:11 مساءً - مشاركة

أعلنت وزارة الصحة العامة أنه حتى تاريخ 3/4/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة،

 

بالإضافة إلى المختبرات الخاصة، 508 حالات، بزيادة 14 حالة عن يوم امس، علما ان عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 644 فحصا.

وتم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الوفيات حتى تاريخه 17.

من ناحية اخرى أفادت مصادر طبية أنه “جرى تسجيل أول حالة وفاة بفيروس في بلدة برجا، لسيدة مسنة، على صلة بالمصابة الأولى في البلدة الشابة ن.ه.ع.”.

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وكان عدد الاصابات في برجا بلغ حتى مساء يوم الخميس 12 إصابة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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