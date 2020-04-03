لبنان | شجار داخل مبنى بلدية سبلين ليلاً… شرطي في البلدية يطلق النار على مكتب رئيسها!

أطلق أحد عناصر شرطة اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي، المفروز من الإتحاد الى بلدية سبلين، النار من مسدسه الحربي، على باب مكتب رئيس بلدية سبلين، اثناء شجار بينهما ليلا داخل مبنى البلدية، على خلفية تنظيم الدوريات الليلية في سبلين.

وعلى الفور حضرت القوى الأمنية وبوشرت التحقيقات بالحادث، وعلم انه تم توقيف مطلق النار لدى الأجهزة الأمنية.

واستنكر رئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي المهندس زياد الحجار، حادثة اطلاق النار على رئيس بلدية سبلين، وأسف في بيان “لما وصلنا إليه، حيث اصبح استعمال السلاح سهلا، وصولا الى اطلاق النار من شرطي بلدية على رئيس بلدية”.

وأكد الحجار أن “هذا الأمر غير مقبول وبالأخص من شرطي بلدي، وإذا كان دور الشرطة المحافظة على القوانين وأمن الأهالي، فمن الطبيعي أن التعدي على رئيس بلدية أو عضو بلدي، وعدم احترام حرمة وحصانة المبنى البلدي هو عمل يستدعي إنزال أشد العقوبات والقصاص بالمعتدي، ونحن سنعمل في الإتحاد على اتخاذ الخطوات التأديبية بحق المعتدي”.

وهنأ الحجار رئيس بلدية سبلين بالسلامة، ودعا القضاء الى “إنزال أشد العقوبات بالشرطي مطلق النار”.