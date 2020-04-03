لبنان | بعد ارتفاع عدد وفيات كورونا.. وزارة الصحة توجه نداء للبنانيين

أوضح مدير عام وزارة الصحة الدكتور وليد عمار أنّ ارتفاع عدد وفيات كورونا يعني عدم إقبال اللبنانيين على إجراء فحص كورونا.

على مستوى الأسباب، تحدّث عمار عن الخوف من ردة فعل المجتمع، مشدداً على أنّ المريض بكورونا الذي ينحجر بمنزله لا يؤذي أحداً وينبغي دعمه.

ولدى سؤاله عن الهدف من زيادة فحوصات كورونا، لفت عمار إلى أنّ الهدف يقضي بزيادة الفحوصات حتى تصل إلى 1000 فحص يومياً و2000 فحص في المرحلة المقبلة. وشرح عمار أنّ وزارة الصحة تعمل حالياً على تعقب الأشخاص المخالطين للمرضى من أجل إخضاعهم للفحص.

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وفي ختام رسالته، توجه عمار إلى اللبنانيين الذين يعانون عوارض كورونا داعياً إياهم إلى إجراء الفحص بالمختبر.

مستشفى السان جورج – عجلتون

من ناحية أخرى أعلنت إدارة مستشفى السان جورج – عجلتون، أن “الممرضة التي انصرفت لخدمة المريضة المصابة بفيروس كورونا قبل اكتشاف حالتها بفترة وجيزة، وبعد التزامها بالحجر المنزلي بناء على طلب الإدارة، ظهر عليها بعض العوارض التي استدعت نقلها إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي بحسب ارشادات وزارة الصحة العامة ليتبيّن أنّها مصابة بالفيروس وهي تخضع الآن للعلاج بتجاوب تام”.

وطمأنت الإدارة “الجميع أنها تطبق اجراءات الوقائة كافة وتفعل ما بوسعها من أجل حماية مرضاها وموظفيها والوافدين إليها.