لبنان | فحص “كورونا” من السيارة “Drive Thru” في “سيّدة المعونات”

صدر عن إدارة مستشفى سيّدة المعونات الجامعيّ – جبيل البيان التالي:
“ضمن الخطة التي وضعها لمواجهة فيروس COVID-19، وتسهيلاً لاستقبال المرضى والمواطنين، إعتمد مستشفى سيّدة المعونات الجامعي الخدمة السريعة من السيارة (DRIVE THRU) لإجراء الفحوصات المخبرية (PCR) الخاصة بالفيروس، يوميّا من السابعة صباحًا حتى الخامسة مساءً.
ونذكّر المواطنين بالخط السّاخن للراغبين في الحصول على إرشادات أو توجيهات أو في حال الشّعور بعوارض معيّنة: 09 940 448/9”.
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