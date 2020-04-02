لبنان | بعد تهديد المستقبل بالاستقالة .. هل نحن أمام انتخابات نيابية مُبكرة!

أكدت مصادر مواكبة لـ”نداء الوطن” أنّ ما تردد عن التهديد باستقالة ‏كتلة “المستقبل” النيابية رداً على السياسات الكيدية التي تنتهجها الحكومة “لم يكن من باب ‏المناورة إنما هو أمر مطروح على بساط البحث,

وقد يتطور بحسب المستجدات إلى مطالبة ‏الحريري بإجراء انتخابات نيابية مبكرة إذا ما تم تجاوز تمثيل المكون السنّي ومحاولة تهميشه ‏في المعادلة الوطنية‎”.‎

وجاء تهديد الرئيس سعد الحريري باستقالة نواب “المستقبل” وصفته مصادر الكتلة لـ”الأنباء” بـ”الجدّي وغير المستبعد في حال استمرت سياسة الإلغاء على النحو الذي تسير فيه”.

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واتهمت المصادر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وبعض فريق السلطة بالعمل على “عزل المستقبل، وكل من يمت للحريرية السياسية بصلة”.

من ناحية أخرى يؤكّد المطلعون على خلفيات موقف رئيس تيار المردة من ملف التعيينات، انّ خيار الاستقالة من الحكومة جدّي جداً لدى الوزير سليمان فرنجية،

والسبب الدافع الى رفع سقف الموقف الى هذا الحدّ هو التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل، عبر الإصرار على الاستئثار بالحصة المسيحية الكاملة تقريبًا في التعيينات المصرفية، يعني من اصل 7 مقاعد مسيحية، يريد الاستئثار بـ6. يعني انّه يريد ان يأكل البيضة وقشرها.