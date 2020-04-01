كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 أبريل 2020 10:14 مساءً - مشاركة وضعت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ على موقعها الرسمي رابطا لتسجيل الملف الشخصي ل​لبنان​يين الراغبين في العودة إلى لبنان في ظل أزمة فيروس كورونا: https://mfa.gov.lb/arabic/return-to-lebanon وكان مجلس الوزراء وافق، في جلسته الأخيرة يوم أمس، على اقتراح اللجنة الوزارية في ما يخص عودة المغتربين اللبنانيين الراغبين بالعودة، على أن يُصار إلى إدخال بعض التعديلات التفصيلية، ويبدأ تطبيق الخطة يوم الأحد في 5 نيسان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الخارجية وضعت رابطا لتسجيل الملف الشخصي للبنانيين الراغبين في العودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.