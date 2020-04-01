لبنان | التقرير اليومي لآخر مستجدات فيروس كورونا في لبنان

بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا (covid-19) في لبنان 479 حالة، مع تسجيل 16 إصابة جديدة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 14 مع وفاة حالتين اليوم في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، وفق ما أورد تقرير غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في السراي الكبير، الذي لحظة شفاء 37 حالة حتى الآن. وقد بلغ عدد الفحوص التي أجريت 7289.

وقد أظهرت الرسوم البيانية أنّ المنحى الوبائي بحسب العدد اليومي للإصابات، انخفض بشكل ملحوظ اليوم، فيما كان بلغ ذروته في 21 آذار الماضي. وقد توزّعت نسب الإصابات على الشكل التالي: 45 في المئة للذكور، 55 في المئة للإناث، فيما كانت الفئة المستهدفة من الشباب، تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عاماً، الأمرى الذي يوجب عدم استخفاف الشباب بالتعاطي مع هذا الوباء.

تقرير مستشفى رفيق الحريري الحكومي

وكان صدر عن مستشفى رفيق الحريري الحكومي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا (Covid-19) وجاء فيه أنّ “مجموع الحالات التي ثبتت مخبرياً إصابتها بفيروس الكورونا، والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفىـ بلغ 56 إصابة، ضمنها إصاباتان تمّ نقلهما من مستشفيات أخرى.

-تماثلت 6 إصابات بفيروس الكورونا للشفاء بعد أن جاءت نتيحة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض.

-بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية 43 حالة شفاء.

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-بناء لتوجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة تم إخراج حالتين مصابتين بفيروس الكورونا من المستشفى إلى الحجر المنزلي، وذلك بعد تأكيد الطبيب المعالج على شفاء المريضين سريريا وإبلاغهما بكافة التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي لجهة التعامل مع الآخرين والنظافة الشخصية وكيفية تناول الطعام وكيفية التخلص من القمامة ومراقبة الحرارة يوميا.

-تم تسجيل حالتي وفاة في وحدة العناية الفائقة الخاصة بمرضى الكورونا، احداهما لمصاب في العقد الخامس من العمر والأخرى لمصاب في العقد السادس، وكلاهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة.

-إن جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر ما عدا إصاباتان وضعهما حرج.