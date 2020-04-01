لبنان | فضيحة كبرى: المركزي باع المصارف 2.2 مليار دولار “سراً”؟

2282 مليون و300 الف دولار، أي ما يفوق 2 مليار دولار باعها مصرف لبنان إلى المصارف في يوم واحد فقط، هو الاثنين 30 اذار 2020.

هذه الأرقام كشفها الزميل محمد زبيب، بعد نشره على صفحته على فيسبوك مستنداً رسمياً يوضح تفاصيل تلك العملية.

تواصلت “المدن” مع أحد المعنيين في مصرف لبنان لكنها لم تحصل على جواب أو تعليق على صحة المستند، في حين اعتبر رئيس دائرة الأبحاث في بنك بيبلوس (وهو أحد المصارف المذكورة في المستند) نسيب غبريل في حديث الى “المدن” أن لا دليل على مصداقية هذه الوثيقة “وهي تدخل ضمن الحملة الممنهجة للتحريض على الجهاز المصرفي”.

وذكّر زبيب بما أعلنه ميشال مكتف (مدير شركة مكتّف لشحن الأموال) أن شركته التي تستحوذ على نصف عمليات شحن الدولار من الخارج مستمرة في عملها كالعادة، متهماً المصارف بأنها تكذب وتتذرع بإقفال المطار والحجر المنزلي للإمعان في سرقة الودائع وحرمان أصحابها منها. متسائلاً: أين تذهب كل هذه الدولارات؟ ولمصلحة من؟

Advertisements

تواصلت “المدن” مع أحد المعنيين في مصرف لبنان لكنها لم تحصل على جواب أو تعليق على صحة المستند، في حين اعتبر رئيس دائرة الأبحاث في بنك بيبلوس (وهو أحد المصارف المذكورة في المستند) نسيب غبريل، أن “لا دليل على مصداقية هذه الوثيقة، وهي تدخل ضمن الحملة الممنهجة للتحريض على الجهاز المصرفي”