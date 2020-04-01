لبنان | المحاصصة أنجزت.. والتعيينات ‏المالية غداً وهذه الأسماء!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 أبريل 2020 01:16 مساءً - أكّد مصدر مطلعة لـ “اللواء” ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يدعم موقف رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، مما يعني، وفقا لمصادر تيّار المردة التوافق المسبق على الأسماء والحصص أو تأجيل طرح الملف على جلسة مجلس الوزراء أو انتظار تطورات ليست إيجابية لمصلحة التضامن الوزاري، وبقاء الحكومة ككل.

وعلم ان المرشحين لنواب حاكم مصرف لبنان هم:

– النائب الاول، وسيم منصوري، أستاذ جامعي ومستشار في وزارة المال. المركز بقي من حصة الرئيس بري.

– النائب الثاني:

فؤاد أبو الحسن قريب من طلال ارسلان وهو مدير تنفيذي في شركة مالية في قبرص.

اما فادي فليحان القريب من جنبلاط، وهو مدير عام بنك ميد.

او خالد عبد الصمد الذي طرح اسمه في الساعات الاخيرة وقد يكون المرشح التوافقي.

– النائب الثالث:

سليم شاهين استاذ في الاقتصاد والمال في الـAUB، (حصة الرئيس حسان دياب بدلاً من محمد بعاصيري الذي كان من حصة الرئيس الحريري).

أو ألكسندر موراديان نائباً أرمنياً من حصة حزب الطاشناق.

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وفي لجنة الرقابة على المصارف:

يعين رئيساً موفق اليافي من حصة الرئيس دياب مكان ‏سمير حمود الذي كان من حصة الرئيس الحريري.

وعلم ان اليافي طرح بدلاً من مايا دباغ ‏التي كان تعيينها شبه محسوم، وذلك بعد بيان رؤساء الحكومات السابقين. ومن غير ‏المستبعد ان يكون اليافي قريباً اوعلى مسافة واحدة من دياب والحريري لاسيما وانه كان ‏عينه عضواً في لجنة الإشراف على الانتخابات الاخيرة‎.‎

اما اعضاء اللجنة الأربعة فهم‎:‎ ‎ ‎

كامل وزني (من الثنائي الشيعي)‎ ‎ ‎جوزف حداد (من حصة رئيس الجمهورية والتيار) ‎ ‎

مروان مخايل (من حصة رئيس الجمهورية)

عادل دريق (المركز الارثوذكسي وقد اعطي للمردة)

اضافةً الى الاسماء،‎ نادين حبال، مايا دباغ، ‏ناصر نبيل شهال، عادل دريك، غبريال فرنيني، طوني الشويري، نادين غصن، وسام حركة، ربيع ‏عمة، غسان قندلفت، هنري شاوول، تانيا مسلم ودانيال كساب‎.‎

ولمفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان: تعين كريستال واكيم (حصة رئيس الجمهورية ‏والتيار) وهي رئيسة قسم التدقيق في “سيدروس بنك‎”.‎

وفي هيئة الأسواق المالية يعين‎:‎

واجب علي قانصو. مدير في الهيئة ومن حصة الثنائي الشيعي‎.‎ ‎ ‎وليد قادري من حصة رئيس الجمهورية والتيار‎.‎ ‎ ‎في المقعد الدرزي، كان مطروحاً تعيين ربيع كرباج من حصة ارسلان، ثم طرح اسم طارق ‏ذبيان وهو مدير في هيئة الأسواق‎.‎ اضافةً الى الاسماء، يسار ناصر، ‏هالة نجد، وليد قادري ونيقولا شيخاني‎.‎