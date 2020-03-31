أكّد رئيس “تيار المرده” سليمان فرنجية أنّه “متمسك بموقفه إزاء التعيينات المنوي إقرارها الخميس المقبل”.
وفي تصريح لفرنجية: “مطروح ستة مواقع مسيحية في التعيينات أيّ يحق لنا بإثنين، وقد رشّحنا أسماء تتمتع بالكفاءة، أمّا اذا لم يتم اختيار إثنين من المرشحين الذين اقترحناهم فسنخرج من الحكومة .”
وأضاف فرنجية: “لو أن الحكومة تعتمد آلية معينة للتعيينات لكنّا أوّل من التزم بذلك. لكن ما سيعتمد هو الإختيار على أساس المحسوبيات بدليل إلغاء الآلية وفي هذه الحال نحن نريد إسمين، ولا نزايد على أحد .”
وردّاً على سؤال عن صحة ما تردد عن رفضه عقد لقاء مع “رئيس التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، قال فرنجية: “لا طلب ولا أنا بشوفو”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | فرنجيه عن التعيينات: اذا لم يتم اختيار إثنين من المرشحين الذين اقترحناهم فسنخرج من الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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