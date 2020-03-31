لبنان | فرنجيه عن التعيينات: اذا لم يتم اختيار إثنين من المرشحين الذين اقترحناهم فسنخرج من الحكومة

أكّد رئيس “تيار المرده” سليمان فرنجية أنّه “متمسك بموقفه إزاء ‏التعيينات المنوي إقرارها الخميس المقبل”.

‏وفي تصريح لفرنجية: “مطروح ستة مواقع مسيحية في التعيينات أيّ يحق لنا بإثنين، وقد رشّحنا أسماء تتمتع ‏بالكفاءة، أمّا اذا لم يتم اختيار إثنين من المرشحين الذين اقترحناهم فسنخرج من الحكومة‎ .”‎

وأضاف فرنجية: “لو أن الحكومة تعتمد آلية معينة للتعيينات لكنّا أوّل من التزم بذلك. لكن ما ‏سيعتمد هو الإختيار على أساس المحسوبيات بدليل إلغاء الآلية وفي هذه الحال نحن نريد إسمين، ‏ولا نزايد على أحد‎ .”‎

وردّاً على سؤال عن صحة ما تردد عن رفضه عقد لقاء مع “رئيس التيار الوطني الحر” النائب ‏‏جبران باسيل، قال فرنجية: “لا طلب ولا أنا بشوفو”.