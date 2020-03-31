لبنان | مستشفى رفيق الحريري الجامعي: 37 حالة شفاء تام و 64 اصابة في العزل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مارس 2020 06:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مارس 2020 06:16 مساءً - مشاركة

صدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا Covid-19 وجاء فيه:

“وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى 64 إصابة، من ضمنها إصاباتان تم نقلهما من مستشفيات أخرى.

تماثل إصابتين بفيروس الكورونا للشفاء بعد أن جاءت نتيحة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض.

بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية 37 حالة شفاء.

إن جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر ما عدا 4 إصابات وضعها حرج.

لمعرفة عدد الإصابات على كافة الأراضي اللبنانية يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة”.