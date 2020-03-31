لبنان | مجلس القضاء الاعلى اجتمع الكترونياً

عقد اجتماع لمجلس القضاء الأعلى عن بعد، بواسطة الوسائل السمعية – البصرية الالكترونية..
وقرر استكمالاً للتدابير والإجراءات التي تم اتخاذها في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ووجوب تخفيف الاكتظاظ في السجون وأماكن التوقيف، مع تأمين المصلحة العامة وحسن سير العدالة في الوقت عينه،
الطلب إلى القضاة، عبر الرؤساء الأول الاستئنافيين في المحافظات، العمل على البت سريعا بطلبات تخلية السبيل، مع مراعاة أحكام المادة /108/أ.م.ج، على أن يقوم الرئيس الأول الاستئنافي، عند تعذر حضور القاضي المعني، بتكليف من يلزم من قضاة المحافظة للبت بهذه الطلبات.
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