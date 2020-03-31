لبنان | طلب من بلدية برج حمود إلى أصحاب المولدات والمواطنين

صدر عن بلدية برج حمود البيان الآتي:

نظراً للأزمة الحالية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، وإستناداً لقرار التعبئة العامة الصادر عن مجلس الوزراء، وحيث أنه بنتيجة هذه الأزمة فإن غالبية المواطنين يلازمون منازلهم وأكثريتهم قد توقفوا عن العمل كما وأن معظم المحال التجارية غير المستثناة من قرار التعبئة قد أقفلت في منطقة برج حمود، لذلك:

أولا: يطلب من جميع أصحاب المولدات الكهربائية الذين يعملون ضمن النطاق البلدي لمنطقة برج حمود التقيد باحتساب سعر مقطوع ل 5أمبير لشهر آذار 2020 بمبلغ وقدره: /45.000/ل.ل.(خمسة وأربعون ألف ليرة لبنانية) وعلى أساس هذه التسعيرة تحتسب أسعار باقي معدلات الأمبير (3 – 10 …) لجميع الشقق السكنية، أما المحال التجارية المتوقفة عن العمل فيدفع أصحابها مبلغاً مقطوعاً ثابتاً وقدره: /45.000/ل.ل. مهما كان معدل الأمبير، وتجدر الإشارة إلى أنه في مطلع كل شهر سيصدر بيان مماثل يحدد فيه سعر ال 5 أمبير لحين انتهاء الأزمة الراهنة.

ثانياً: كل صاحب مولد كهربائي لا يلتزم بمضمون هذا البيان أو يقوم بقطع الإشتراك في المولد الكهربائي عن أي مشترك، سيصار إلى وضع اليد على المولد الخاص العائد له من قبل البلدية وستقوم البلدية بدورها بتشغيل هذا المولد وتزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية طيلة فترة الأزمة ولحين انتهاء مدة التعبئة العامة.

ثالثاً: على المواطنين من أبناء وسكان منطقة برج حمود وأصحاب المحال التجارية المتوقفة عن العمل التواصل مع البلدية على أرقام الطوارئ التالية: 260155/01 – 2256402/01في حال عدم تقيد أي من أصحاب المولدات الكهربائية بمضمون هذا البيان.